Feuchtigkeit speichern Aprikosenkernöl besonders gut für trockene Haut

Frankfurt/Main / DPA

Obwohl Aprikosenkernöl für alle Hauttypen geeignet ist, wird es insbesondere bei trockener Haut empfohlen. Denn es kann die Haut dabei unterstützen, Feuchtigkeit zu speichern, erläutert der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt.

In der Haarpflege kann Aprikosenkernöl das Haar glätten und damit den Glanz verbessern. Es wird eingesetzt in Shampoos, Spülungen sowie Kuren. Aprikosenkernöl ist ein hochwertiges Pflanzenöl, das durch Kaltpressung aus dem inneren, weichen Teil der Kerne gewonnen wird. Mit 35 Prozent hat der Kern einen sehr hohen Anteil an dem Öl. Es ist reich an essenziellen Fettsäuren und Vitamin E.

Neben Linolsäure und Palmitinsäure macht Ölsäure den größten Bestandteil des Aprikosenkernöls aus. Ungesättigte Fettsäuren wie diese sind für den menschlichen Körper wichtig, da er sie nicht selbst herstellen kann.

Steht es nicht deutlich auf der Verpackung der Pflegemittel, dass Aprikosenkernöl enthalten ist, findet sich die Angabe in der Liste der Inhaltsstoffe mit „Prunus Armeniaca Kernel Oil“.