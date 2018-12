„Neom“ Alles neu, alles bewährt

Ulm / Fabian Ziehe

SWP-Spieletest: „Neom“ ist ein Städtebauspiel mit Draft-Mechanismus, das an sich nichts neu macht, aber viel richtig.

Etiketten hat man sich ja schnell mal umgehängt: „Neu“ und „Zukunft“ klingen vielversprechend, verlockend, groß. Sie verbinden sich in einem griechisch-arabischen Kunstwort zu „Neom“ – und gemeint ist damit erstmal ein reales Megaprojekt, der Bau einer „Stadt der Zukunft“. Das Vorhaben wurde erst im Oktober 2017 vom saudischen Königshaus vorgestellt, und gebaut wird freilich noch lange nicht – wer weiß, ob es das jemals wird. Anders als quasi das Spiel dazu: Lookout hat sich Titel und Thema einverleibt, alles „Neom“ also. Der Rest des Werks indes ist „alt“ und „bewährt“. Und das meint nichts Schlechtes.

Ein Jeder baut für sich allein

So erbauen wir also alleine oder mit bis zu vier Mitspielern eine Stadt der Zukunft – jeder seine eigene auf seinem eigenen Tableau mit einem Raster von fünf mal fünf Quadraten. Darauf legt man – man kennt das aus dem Legespiel-Klassiker „Carcassonne“ – Plättchen, die Straßenanschlüsse zeigen und eine Funktion haben. Es gibt Wirtschafts-, Industrie-, Verwaltungs-, Siedlungs- und Rohstoffteile – und diese wollen in den drei zu spielenden Runden („Generationen“) städtebaulich pfiffig nebeneinander gelegt werden – man kennt das „Suburbia“ oder auch aus dem Computerspiel „Sim City“.

An die sieben Teilchen je Runde kommt man durch „Drafting“: Jeder hat zunächst acht Teilchen, wählt eines aus und baut es. Dann gibt jeder seine Plättchen eine Person weiter und verfährt wie zuvor. Hat jeder am Schluss nur noch ein Plättchen auf der Hand, kommt dieses aus dem Spiel. Die erforderten Rohstoffe erhält man aus eigener Produktion – oder man kauft sie beim Mitspieler ein. Geld gibt es bei manchen Gebäuden sofort auf die Kralle und beziehungsweise oder sie liefern zu Beginn jeder Runde ein Einkommen.

Hübscher Siegpunktsalat

Zudem „draftet“ man vor Spielbeginn noch drei Spezialteile, die oft Sonderpunkte geben, wenn man sie im Laufe des Spiels auf dem Tableau platziert – sie beeinflussen von Spiel zu Spiel die Zielsetzung. Das alles erinnert an „7 Wonders“ – und der Autor macht daraus auch keinen Hehl. Am Ende gewinnt der, dessen Stadt am meisten wert ist – wie oft in solche Spielen gibt es final einen hübschen Siegpunktesalat.

Nix mit „Neom“ also? Eher „alles nur geklaut“? Nein: Neom kombiniert Bekanntes ausgesprochen elegant, eröffnet Neulingen einen leichten Zugang und Spielerfahrenen ein Setting, das fast sofortiges Losspielen erlaubt. Es macht Spaß, immer neue Städte vor sich entstehen zu sehen – auch wenn das ein eher solitäres Tun ist, man allenfalls dem Mitspieler etwas wegschnappen kann oder mit ihm gute Handelsbeziehungen pflegt. (Folglich ist die Solo-Variante auch durchaus spielenswert.)

Viele Testrunden

Das Spiel wurde über eine Online-Plattform von Spielern in über 3500 Partien getestet – es gibt viele, viele Wege ans Ziel und viele Kombinationen zu entdecken – und das Spielsystem ist sicherlich einfach zu erweitern. „Neom“ spielt sich fix und intuitiv – und schaut man sich das Spielbrett an, verdeutlicht man sich die Synergien der Gebäude, dann passt das thematisch bestens. (Bis vielleicht auf die Tatsache, dass Kohlengruben und Atomkraftwerke keine Umweltbelastung produzieren.) Von der Grünen Stadt über Outlet-City bis hin zum Industriemoloch, alle Konzepte funktionieren.

Ein Kandidat für das Kennerspiel des Jahres? Kann gut sein. Allerdings muss die Jury auch noch zwei, drei Eigenheiten abwägen. Zum einen kommt Interaktion zusätzlich zustande, indem ein Spieler die Katastrophen-Plättchen „Überschwemmung“, „Großbrand“ und „Unruhen“ ausspielen kann. Das macht das Spiel durchaus in gewisser Weise attraktiver, da man als Spieler immer auch einen Plan B in der Hinterhand haben sollte. Doch hat man den nicht, so kann die Katastrophe einen so heftig zurückwerfen, dass man mit dem Sieg kaum noch etwas zu tun haben wird.

Ecken und Kanten

Außerdem sind die Effekte, die Plättchen auslösen können, mitunter so ausgefuchst, dass die Symbolsprache einen ratlos zurück lässt. Oder aber sie führt einen im schlimmsten Fall in die Irre, was am Spielende ein böses Erwachen beschert. Zuletzt: Zwar bauen alle gleichzeitig, was die Wartezeiten minimiert und die Spielzeit sehr angenehm reduziert. Aber es sind auch schnell Fehler gemacht oder es werden gerne mal Aspekte übersehen, weil viele kleine Details zu beachten sind.

In der Summe bedeutet das zweierlei: Es ist ein herausragendes Spiel – aber eben nicht für jeden geeignet. Und es ist nichts Neues – aber in diesem Arrangement noch nie so dagewesen. Schöne neue Zukunft!