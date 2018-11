„Planet“ Die Welt, wie sie gefällt

Ulm / Stefan Bentele

SWP-Spieletest: Ein bisschen Gott, ein bisschen Pippi Langstrumpf: In „Planet“ spiebasteln wir uns einen Planeten.

„Ich mach‘ mir die Welt, Widdewidde wie sie mir gefällt“, heißt es im Pippi-Langstrumpf-Lied. Das kommt dem Spielgefühl in „Planet“ ziemlich nahe: Jeder Spieler formt zwölf Runden lang seinen Planeten, der Tieren einen Lebensraum bietet.

Zunächst wüst und aus Plastik

Anfangs ist jeder Planet ein Felsbrocken, ein leerer Plastikwürfel. Der bietet Platz für zwölf Kontinental-Plättchen mit Landschaften wie Gebirge, Wälder, Wüsten, Ozeane und Gletscher. Jeder bekommt eine Zielkarte, die vorgibt, welche Landschaft auf dem Planeten dominieren soll. Wer den Auftrag besonders gut erfüllt, bekommt Extrapunkte.

Jedem Tier sein Terrain

In jeder Runde werden fünf Kontinental-Plättchen aufgedeckt, reihum nimmt jeder eines und bestückt seinen Felsbrocken. In der dritten Runde kommen die Tiere: Wer die Bedingungen für deren Lebensräume am besten erfüllt – die Schildkröte etwa braucht den größten Ozean im Planetenvergleich, der an Wüste grenzt –, bekommt die Karte. Dabei darf Jeder jederzeit den Planeten der Mitspieler in die Hand nehmen und beäugen. Für jedes Tier gibt es einen Punkt. Für Tiere, die nicht zur Zielkarte passen, gibt es sogar zwei Punkte.

Halbe Stunde statt 7 Tage

In gut 30 Minuten ist das biblische Werk vollbracht. Die Regeln sind simpel, doch das Spiel wird zunehmend kniffliger. Die Plättchen haften via Magnet am Würfel, der ständig gedreht und beschaut wird: ein flottes Familienspiel, zum Anfassen und gern haben.