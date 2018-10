Haustiermesse Peta kritisiert „Rassewahn“ der Katzenausstellung in Ulm

Ulm / hau

Am Wochenende findet im Rahmen der Haustiermesse „Tier + Freizeit“ in Ulm eine Katzenausstellung statt. Während die Tierrechtsorganisation Peta die Veranstaltung kritisiert, weist der Verein Crystal Palace Cat e.V. die Vorwürfe zurück.

Die Katzenausstellung in der Ulmer Donauhalle hat noch nicht begonnen, da erfährt sie schon Gegenwind: „Rassewahn: Falsch bei Menschen, falsch bei Katzen!“ Die Tierschutzorganisation Peta spart nicht mit Kritik an der am Freitag beginnenden Messe – und verurteilt in einer Pressemeldung die Züchtung auch ganz generell. Peta betont, dass Katzen sensible Lebewesen seien, die nicht zu Ausstellungsobjekten degradiert werden dürfen. Auch die Haltung der Tiere während der Messe wird stark kritisiert, denn die Katzen werden in Käfigen ausgestellt.

Anika Susann May-Leske, Vorsitzende des Crystal Palace Cat Vereins, der die Ausstellung in der Donauhalle veranstaltet, weist die Vorwürfe freilich zurück: „Verantwortungsvolle Züchter bringen nur die Katzen mit, die eine Ausstellung gut aushalten.“ Außerdem seien die Boxen ausreichend groß und gut ausgestattet. Die Züchter seien zudem den ganzen Tag an der Seite ihrer Vierbeiner.

Peta: Zuchtbedingte Krankheiten bei Katzen

Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta, geht mit ihrer Kritik noch weiter: „Zuchtverbände, die Katzen beliebig nach Form und Farbe ‚zusammenbauen‘, nehmen billigend in Kauf, dass viele der Tiere ihr Leben lang leiden und oftmals schwer krank sind.“ Als Beispiel nennt die Tierrechtsorganisation „Perserkatzen“, deren kurzen und flachen Nasen häufig zu Atembeschwerden führen und „Scottish Folds“, die durch ihre Kippohren in ihrer Kommunikation mit Artgenossen eingeschränkt sind.

May-Leske kennt diese Probleme, der Verein Crystal Palace Cat nehme zuchtbedingte Krankheiten aber sehr ernst – und lasse alle Züchter in ihrem Verein regelmäßig von Tierschutzbeauftragten kontrollieren. Auf der Messe in der Donauhalle würden Tierärzte und Tierheilpraktiker vor Ort sein, um dafür zu sorgen, dass es den Tieren an nichts fehle. Bereits am Eingang der Ausstellung würden Mitarbeiter die Katzen kontrollieren. Wichtigste Voraussetzung wären gültige Impfungen.

Zuchtrichter kontrollieren Rassestandards

Bei der Ausstellung können sich Katzenliebhaber über die verschiedenen Rassen informieren – käuflich ist jedoch keine Katze. Um Preise geht es dennoch: In verschiedenen Kategorien können die Vierbeiner Pokale gewinnen. Ein Zuchtrichter entscheidet, welche Katze dem Zuchtstandard am nächsten kommt. „Die Richter brauchen mindestens drei Jahre Zuchterfahrung und drei Jahre Ausbildung, um richten zu dürfen“, so May-Leske. Nach dieser Zeit ist ein Richter dann nur für eine Rasse zuständig. Während der Ausbildung werde auf zuchtbedingte Krankheiten hingewiesen, damit der Richter die Merkmale direkt erkenne.

Peta rät von Rassekatzen ab

Peta sieht eine Verbindung zwischen heimatlosen Katzen in Tierheimen und der Katzenzucht. Die Züchter würden Rassekatzen „produzieren“, um die Nachfrage zu befriedigen. 300.000 Tiere werden laut Peta jährlich allein in Deutschland in Tierheimen aufgenommen. Daher rät die Tierrechtsorganisation dazu, anstatt einem Zuchttier lieber einer Katze aus dem Tierheim ein neues Zuhause zu geben.

