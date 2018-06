Eislingen Kumpel fährt Auto zu Schrott

Eislingen / SWP

Der Kumpel eines 18-Jährigen fuhr am Samstag den Fiat Punto von dessen Mutter zu Schrott.

Der 18-jährige Fahrer hatte sich am Samstagabend den Fiat Punto von seiner Mutter ausgeliehen und ist damit zum Grillplatz am Tälesweg gefahren, wo er sich mit seinen Kumpels traf. Dort angekommen, ließ er den Schlüssel im Auto zurück, während er sich abseits mit seinen Freunden unterhielt. Sein ebenfalls 18-jähriger Freund ohne Führerschein, blieb nach Polizeiangaben im Wagen zurück, um Musik zu hören. Offenbar wurde die Versuchung groß, so dass er gegen 20.15 Uhr mit dem Fiat eine Runde drehte. Dabei verlor er mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Fiat, kam von der Straße ab und prallte gegen einen 20 Zentimeter dicken Baum. Der brach ab, das Auto überschlug sich seitlich und blieb auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige wurde nicht verletzt.

Nun müssen sich beide 18-Jährige verantworten. Der Unglücksfahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Fahren, der andere weil er den Schlüssel im Auto zurückgelassen hat und seinem Kumpel damit die Möglichkeit zum Fahren eingeräumt hat. Er wusste nämlich laut Polizei, dass dieser keinen Führerschein hat.