Mit einem Malen-nach-Zahlen-Spiel die Fliesen des einstigen Barfüßerklosters nachzeichnen oder mit einem Gitterrätsel die Worte der Dinge einkreisen, die in den Vitrinen der archäologischen Ausstellung zu sehen sind: All das können die jüngeren Besucher des Stadthauses nun in einem neuen Heft ...