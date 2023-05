Es wird ein bunter Sommer auf der Wilhelmsburg: Von 9. Juni bis 18. Juli spielt das Theater Ulm dort das Musical „Sister Act“, von 28. Juli bis 19. August gibt es zum sechsten Mal Musik, Literatur und mehr bei „Stürmt die Burg!“. Ganz frisch ist nun eine dritte Veranstaltungsreihe dazugekommen: Am 25. und 26. August findet erstmals das erste „Burgbeben Open Air“ in der Zitadelle statt – mit Ulmer Bands und überregionalen Gästen.

Am Freitag, 25. August eröffnen mit Roadstring Army und Die Autos zwei Ulmer Bands aus dem weiteren Indie-Spektrum das Mini-Festival. Als Headliner des Abends ist das Alternative-Rock-Duo Saint Chaos aus Berlin zu Gast. Nils Brunkhorst und Phil Sunday begleiteten kürzlich Royal Republic als Support in Warschau und Krakau.

Am Samstag, 26. August, folgen Ulmer Rock-Urgesteine: Die Happy. Die Gruppe um Sängerin Marta Jandová bringt laut Veranstalter an diesem Abend das Beste aus 30 Jahren Bandgeschichte auf die Burg. Begleitet werden die Ulmer von der Alternative-Pop-Rock-Band Mischa aus Biberach und dem Berliner Indie-Quintett Wait of the World.

Organisiert wird das Mini-Festival von den Machern der „Burgbar No. XII“, die sich seit 2020 die Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher auf der Wilhelmsburg mit Getränken versorgen. Dahinter steckt die 2001 gegründete Eventagentur CPN aus Ulm.

Der Vorverkauf für das „Burgbeben Open Air“ hat bereits begonnen, Tickets gibt es online auf ulmtickets.de und im SWU-Servicecenter in der Neuen Mitte. Für mit dem Auto Anreisende wird ein Shuttle-Parkplatz eingerichtet – ein Bus bringt die Besucher von dort direkt auf die Wilhelmsburg. Allen anderen empfehlen die Veranstalter, mit dem Linienbus, dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen.