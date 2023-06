Rund 1000 Fans von Wolfmother können sich freuen. Für das am Samstag, 3. Juni, abgesagte Konzert der australischen Rockband gibt es einen Ersatztermin: Dienstag, 27. Juni, 20 Uhr. Rockfreundinnen und -freunden stehen heiße Tage in der Friedrichaus bevor: Am 24. Juni spielen dort Calexico, am 28. Juni Larkin Poe.

Die bereits gekauften Karten für Wolfmother behalten ihre Gültigkeit. Das Ulmer Zelt hat sich laut Pressemitteilung jedoch auch dazu entschieden, eine Ticketrückgabe zu ermöglichen und den kompletten Eintrittspreis auf Kundenwunsch bis einschließlich 16. Juni zurückzuzahlen. Alle per Mail erreichbaren Kundinnen und Kunden seien bereits über die Rückabwicklung informiert worden.

Als Grund für die Absage am 3. Juni hatte Tourneeveranstalter FKP Scorpio mitgeteilt, dass Frontmann Andrew Stockdale „aus logistischen Gründen“ nicht nach Ulm kommen könne.

Jetzt schafft er es doch noch an die Donau. Ihn erwartet ein volles Zelt: Das Konzert war seit Wochen ausverkauft.