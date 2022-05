„Endlich wieder Ulmer Zelt!“ Wer über das Festivalgelände in der Friedrichsau geht, kann diesen Satz tatsächlich immer wieder in den Gesprächen rundherum aufschnappen. Nach zwei Absagen in Folge hat das Ulmer Zelt, eines der ältesten Zeltfestivals Deutschlands, am Mittwoch seine 34. Spielze...