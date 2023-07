„2020 bis 2022 haben sich unsere beide Leben auf den Kopf gestellt. Privat ist so vieles passiert, was sich wie das tiefste Fallen und ein paar Tage später wie das größte High angefühlt hat“, schreibt das Duo Anthrazittt auf Instagram. Jetzt ist ihr zweites Album „Nicht von dieser Welt“ erschienen: als so eine Art Tagebuch dieser Jahre.

Schon seit 2019 bringen Nils Riedl und Markus Becker aus Ulm gemeinsam Singles heraus. Ihr neues Album enthält sieben Songs, einen Vorgeschmack hatte es im März beim Musikmarathon im Roxy gegeben, als sie „Marsianer“ zum ersten Mal live spielten. „Das Album ist in erster Linie eine Art Selbsttherapie“, sagt Becker. Noch besser sei es natürlich, wenn jemand sich selbst in ihren Songs wiedererkenne und die Botschaften spannend finde.

Für alle, die gemeinsam mit Anthrazittt das neue Album feiern wollen, findet am 21. Juli, 19 Uhr, eine Release-Party im „Hungry Turtle“ am Ulmer Karlsplatz statt. Dann wird das Rapper-Duo seine Songs auch live spielen. Mehr Infos zum Album und der Release-Party gibt’s auf Instagram oder Facebook.