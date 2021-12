Sören Gieseler heißt der neue „Kirchenmusiker im Praktikum“ des Ulmer Münsters. Er wurde 1996 in Stuttgart geboren, wuchs in einem Pfarrhaushalt in Göppingen und Heidenheim auf und studierte in Stuttgart. An diesem Donnerstag gibt Gieseler ein Benefizkonzert auf der neuen Chororgel des Müns...