Wie wäre es, wenn Tänzer sich ihr Stück selber auf den Leib schrieben? Es wäre schön, nein, es ist schön. Das Projekt „Company and Friends“ des Tanzensembles am Theater Ulm zeigt in sechs ganz unterschiedlichen Choreografien ein quirliges Staunen über das, was die Welt zusammen hält.

Die...