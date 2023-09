Selbst wenn die Zirkuskuppel nur angedeutet ist, Meret Becker zieht es immer wieder zu ihr zurück. Die Bühne wird zur Manege, die den Blick in ein liebevoll mit kleinen Merk- und Sehenswürdigkeiten gefülltes Panoptikum eröffnet. An diesem Abend im Roxy wird Becker in die Luft gehen, über die R...