Drei Tage Dauer-Party bei „Rock im Park“ in Nürnberg und parallel dazu mit ähnlichem Programm auch bei „Rock am Ring“ am Nürburgring. An beiden Orten konnten die Fans reichlich Sonne genießen. „Laut unserer Meteorologen sind es die besten Wetterbedingungen seit 30 Jahren“, sagte Steffi Kim, Pressesprecherin von „Rock am Ring“.

In Franken bei Zwillingsfestival „Rock im Park“ feierten rund 70 000 Besucherinnen und Besucher, etwas mehr als zunächst erwartet: Der Vorverkauf war im Vergleich zu früheren Ausgaben schleppend verlaufen. Viele Fans hatten sich im Vorfeld der Festivals über die kräftig gestiegenen Ticketpreise geärgert – ganz besonders darüber, dass diese während Rabattaktionen deutlich günstiger waren. Wer früh eine Karte gekauft hatte, musste also unter Umständen mehr zahlen als Kurzentschlossene.

In Nürnberg sollte am Sonntagabend neben den Foo Fighters, die nach dem Tod von Taylor Hawkins mit neuem Drummer unterwegs sind, und dem Rapper Apache 207 die schwedische Metal-Band Meshuggah auf den Bühnen stehen. An den anderen Tagen waren unter anderem die Toten Hosen, Kings of Leon, Tenacious D., K.I.Z., Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly und NoFX auf ihrer Abschiedstournee zu hören.

Friedliche Stimmung

Die Polizei sprach von einer ausgelassenen und friedlichen Stimmung auf dem Festivalgelände. „Die Kräfte berichten, dass es ruhiger als im Vorjahr ist und deutlich ruhiger als in früheren Jahren“, sagte Polizeisprecher Marc Siegl. Rettungskräfte behandelten bei „Rock am Park“ bis Sonntagmorgen fast 1600 Menschen – weniger als im Vorjahr. Die Sanitäterinnen und Sanitäter versorgten vor allem kleinere Schürf- und Schnittwunden, sagte Sohrab Taheri-Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz. Einem Mann retteten sie das Leben: Der sei leblos umgefallen, Rettungskräfte seien schnell zur Stelle gewesen und konnten ihn reanimieren.