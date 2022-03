In einem Monat, am 16. April, beginnt der Aufbau in der Friedrichsau. Noch einmal einen Monat später, am 18. Mai, startet dann auch die Saison. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause bereitet sich das Team des Ulmer Zelts auf eine – zumindest einigermaßen – normale Spielzeit vor, es wird zugleich...