Zu kaufen gibt’s nichts in diesem Kiosk an der Augsburger Straße, vor dem MMR-Supermarkt. Kein Bier, keine Würstchen, keine Lollies. Aber zu sehen ziemlich viel – und zu fotografieren: Am Samstagnachmittag startete die Dresdner Künstlerin Stephanie Lüning eine spektakuläre Aktion: Sie flutete den Kiosk mit buntem Schaum. „Island of Foam“ (Insel aus Schaum) nennt sie diese wässrige Performance, die sie auch schon vor dem Pariser Centre Pompidou oder im irischen Cork zeigte. Üppige Bläschen-Kunst: Jetzt war sie auf Einladung des Kunstraums „Putte“ in Neu-Ulm zu Gast – und brachte vor großem, geradezu eintauchendem Publikum Farbe in die Stadt, temporär überquellend.