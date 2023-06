Die Dresdner Künstlerin Stephanie Lüning flutet am Samstag in Kooperation mit der Neu-Ulmer Putte um 16 Uhr einen leerstehenden Kiosk im MMR Supermarkt in der Augsburger Straße 58 mit buntem Schaum. Er wird an den Glaswänden des Kiosks hochsteigen und schließlich auf den Gehweg quellen, sich aus dem Gebäude heraus den öffentlichen Raum erobern. Die Performance-Künstlerin, die neben Bühnenmalerei auch Kunst studiert hat, zeigt in Neu-Ulm die 27. Auflage ihres Werks „Island of Foam“, die auch eine Premiere beinhaltet: David Rimsky-Korsakow wird parallel zur Schaumaktion eine musikalische Komposition spielen.

„Ich bin schon gespannt, das ist auch für mich neu“, verriet die 44-Jährige der SÜDWEST PRESSE am Donnerstag am Telefon. Lüning und Korsakow werden sich am Samstag bei der Schaumaktion zum ersten Mal begegnen. „Wir haben uns bisher nur am Telefon ausgetauscht“, verrät sie. Doch das macht nichts. Sie liebt die Überraschung, die ein fester Bestandteil ihrer Performances ist.

Die Künstlerin arbeitet schon seit elf Jahren mit gefärbtem Schaum und hat ihre Performance in vieler Herren Länder gezeigt. Unter anderem in Frankreich vor dem Pariser Centre Pompidou oder zuletzt bei einem Festival im irischen Cork. Doch trotz jahrelanger Erfahrung: Hundertprozentig berechnen, wie sich der ungewöhnliche Werkstoff verhält, lasse sich nie. „Wenn die Schaumaktion losgeht, gebe ich die Kontrolle ab“, verrät Lüning. Sie werde selbst immer wieder davon überrascht, was sich dann entwickle. Das Ergebnis sei nämlich stark von Witterungsfaktoren wie Luftfeuchtigkeit oder Wind beeinflusst. Der Fokus ihrer Aktionen liegt auf einer ergebnisoffenen und interaktiven Arbeitsweise.

Die Künstlerin benutzt verschiedene Hilfsmittel wie Schaummaschinen, Wasserpumpen oder Gefriertruhen, um auf ungewöhnliche Weise zu künstlerischen Ergebnissen zu gelangen. Für ihre Schaumaktionen wählt sie meist Orte oder Gebäude aus, die eher unscheinbar sind, leer stehen, oder auch wirkliche Leerstellen im Stadtraum darstellen. Ihre Schaumskulpturen machen sich dort breit, erobern den Raum und überfluten ihn regelrecht. Nach einer Zeit fallen die organisch wirkenden Schaumformen in sich zusammen und werden mit Wasser wieder weggewaschen. So auch in Neu-Ulm.

Denen, die ihre Performance miterleben wollen, empfiehlt die Künstlerin, pünktlich zu sein. Die Schaumproduktion und die Musik dauern ihren Angaben nach zirka 40 Minuten lang. Der Eintritt ist frei.