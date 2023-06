Heidenheim in der Bundesliga? Ja, sagt Marcus Bosch, „da sind wir schon lange drin“. Fußball-Deutschland aber staunt jetzt über den 1. FC Heidenheim, der in der nächsten Saison in seinem nur 15 000 Zuschauer fassenden Stadion auf dem Schlossberg gegen Bayern München oder Borussia Dortmund ...