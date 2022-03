Die Pandemie ist noch nicht bewältigt, und wir sind tief erschüttert vom Krieg in der Ukraine“, sagt Kay Metzger. Trotzdem: „Wir wollen offensiv nach vorne schauen.“ Und so stellte der Intendant im Theater Ulm am Freitagvormittag mit seinem Team den Spielplan für die Saison 2022/2023 vor ...