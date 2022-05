Das Obstwiesenfestival wird diesen Sommer zurückkehren – nach zwei Jahren Zwangspause. Nun haben die ehrenamtlichen Organisatoren für das Open Air vom 18. bis 20. August die ersten Künstlerinnen und Künstler bekanntgegeben. Große Überraschungen sind aber noch nicht dabei: Fast alle kommen aus dem deutschsprachigen Raum, fast alle waren schon für die abgesagten Festivals eingeplant. Ganz oben stehen das Elektronik-Duo HVOB und die Popsängerin Alli Neumann, als Lokalmatadore kommen die (Neu-)Ulmer Hip-Hop-Urgesteine Kinderzimmer Productions dazu.

Weitere Acts sollen folgen

Zu den weiteren bislang angekündigten Gästen für die große Bühne und das kleine Zelt gehören die Bands Husten um den Singer-Songwriter Gisbert zu Knyphausen, Akne Kid Joe, The Screenshots, aber auch der kanadische Post-Punk-Musiker Ekkstacy. Ein bisschen internationales Flair dürfte es also schon am Lerchenberg bei Dornstadt geben. Weitere Acts sollen in den kommenden Wochen folgen.

Das Open Air wird wieder bei freiem Eintritt stattfinden, neben den Konzerten sind auch ein Frühschoppen und ein Kinoabend geplant.