Warm eingepackt in Fleecejacken und Decken sitzen an die 300 Eberhofer-Fans an diesem Donnerstagabend auf dem Gelände des Ulmer SSV-Schwimmbads in Liegestühlen, die dort beim Open-Air-Kino „Donau Film und Sterne“ als Kinosessel dienen, und warten auf den Beginn der Vorstellung von „Rehragout...