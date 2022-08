Gute Musik für Wasserdichte. Auch das hätte eine Überschrift sein können. Klar, die Natur brauchte das Nass, aber doch nicht ausgerechnet während der drei Tage Obstwiesenfestival. So wurde der Regen zum Spaßverderber in Dornstadt. Am Freitag füllte sich der Platz nur spärlich. „Umsonst & i...