Sie sieht ihn noch gehen. Einen Koffer hinter sich herziehend, verlässt er sie. In ihren Augen: Tränen. Von ihrem Trennungsschmerz singt die Musikerin Niranjan in dem Song „ Vacuum of Grace “ (Vakuum der Gnade). Ihre Stimme ist zart, als könne sie leicht zerreißen. Der Titel ist Teil von Niran...