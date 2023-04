In den Fenstern und Türen am Museum Ulm steht es schon in bunten Lettern: „Aufräumen“ und „Ausräumen“. Nur noch bis Sonntag, 16. April, hat das Haus geöffnet, danach beginnen Ausräumen, Umbau und Sanierung. Für Direktorin Stefanie Dathe und ihr Team beginnt damit eine Zeit des Umbruchs...