Der Vater war im Krieg gefallen, die Mutter starb drei Monate nach der Nachricht vom „Heldentod“ an Blutvergiftung. Robert Simon wuchs in Wien in einem Waisenheim auf, bei den Barmherzigen Schwestern: Mit 15 ging er von der Schule ab, verdingte sich als Maurer, jätete in Weinbergen das Unkraut,...