Der Rote Teppich wird im Museum Villa Rot nicht ausgerollt, er bleibt eingerollt unter einem Glasdeckel. Man sieht dem Läufer sein Alter an, die Fasern sind zwar noch robust, aber aus dem kräftigen, dunklen Rot ist an manchen Stellen ein bräunliches Gelb geworden. Was hat dieser Teppich nicht all...