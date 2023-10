Wenn jetzt Dynamo Dresden ins Donaustadion kommt, kicken dort die Ulmer Fußballer um die Tabellenspitze in der 3. Liga – und träumen vom nächsten Aufstieg. Beim Theater sieht’s anders aus. Da tritt die Sächsische Staatskapelle gewissermaßen in der Champions League an, aber die Ulmer Philhar...