Die Corona-Krise zehrt jetzt schon seit einem Jahr an den Nerven der Kulturmacher: Shutdown, Lockerungen, Lockdown – neue Hoffnungen? Wie ist die Lage in Ulm? Ein (Telefon-)Gespräch mit Kulturbürgermeisterin Iris Mann (52), das sich dann lange am Thema „Theater Ulm“ aufhält – nicht zulet...