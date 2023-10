Der aktuelle Gewinner des ARD-Musikwettbewerbs gastiert am kommenden Mittwoch, 20 Uhr, in der Reihe „klassisch!“ im Stadthaus: das Barbican Quartet. Vier Persönlichkeiten aus den Niederlanden, Deutschland, Kanada und Bulgarien, die in London ihre musikalische Heimat haben – ein spannendes Programm bringen sie mit: ein frühes Streichquartett von Franz Schubert, Werke der englischen Komponistinnen Rebecca Clarke und Joy Lisney sowie das großartige 1. Streichquartett von Benjamin Britten. Ein Gespräch mit der Geigerin Kate Maloney.

Worauf bezieht sich der Name Barbican Quartet?

Kate Maloney : Amarins Wierdsma (Violine), Yoanna Prodanova (Cello), Christoph Slenczka (Viola) und eine weitere Geigerin spielten 2015 im Barbican Center in London ihr Gründungskonzert und machten sich dann auf einen professionellen Weg. Da sie kurzfristig einen Namen finden mussten, nannten sie sich einfach Barbican Quartet (lacht). „Barbican“ bezeichnet auch die mit Wachtürmen versehene Außenanlage eines Schlosses. Genau so sehen wir Vier es als unsere Aufgabe an, klassische Musik zu beschützen und zu bewahren.

Wie ging es anschließend weiter?

Das Quartett hat dann bei Günter Pichler, dem Gründer und Primarius des legendären Alban-Berg-Quartetts, in Madrid studiert und 2019 den ersten Preis bei der „Joseph Joachim International Chamber Music Competition“ gewonnen. 2022 bin ja ich dann zum Quartett gestoßen. Yoanna und ich kennen uns bereits seit unserem 14. Lebensjahr, als wir in Montreal im gleichen Jugendorchester spielten.

Was bedeutet der Sieg 2022 beim ARD-Musikwettbewerb für Sie und das Ensemble?

Der Gewinn war für uns extrem wichtig, weil er für unsere Karriere einen großen Sprung nach vorne bedeutete. Zum einen, weil daran ein Geldpreis geknüpft ist, mit dem wir neue Projekte verwirklichen und solche Sachen wie Video- und Fotoaufnahmen realisieren konnten. Zum anderen konnten wir eine Tournee machen, was ganz wichtig war, da diese für uns einen entscheidenden Schritt in die große Welt der Klassik mit sich brachte. Es war für uns von herausragendem Wert, mit diesem Preis auftreten zu können, denn das hat uns sehr viel Aufmerksamkeit beschert

Hat Ihnen der Preis auch Türen in andere Länder aufgestoßen?

Die Tournee, die daraufhin folgte, führte rein durch deutsche Klassik-Locations, die aber allesamt besonders waren. Wir haben etwa im Berliner Konzerthaus gespielt. Und wir hatten dabei auch die Gelegenheit, viele wichtige Veranstalter und Agenturen kennenzulernen, was uns international sehr viel weitergeholfen hat, da der ARD-Musikwettbewerb ein international eingefärbter Wettbewerb ist.

Was ist Ihre Quartett-Philosophie?

Ich denke, wir haben in der vielfältigen Welt der Quartette unseren eigenen Weg gefunden. Denn in einem Quartett, in dem vier ganz unterschiedliche Personen so viel Zeit miteinander verbringen – man probt, diskutiert, reist und lebt zusammen – entwickelt sich automatisch für jedes Quartett ein ganz ureigener Stil. Ich habe immer das Gefühl, dass wir ein ganz eigenes kleines „Unternehmen“ sind, wir achten immer auf höchste Qualität unseres Spiels und haben gleichzeitig viel Freude dabei. Wir graben uns jedes Mal tief in die Seele der Stücke ein und wollen diese Emotionen dann auf der Konzertbühne so intensiv wie möglich an das Publikum weitergeben.

Wo ist das „Headquarter“ Ihres Ensembles?

Wir sind zwischen London und München organisiert und proben aber sehr oft in London, quasi unserem heimlichen Hauptsitz (lacht). Dazu studieren wir auch mit dem Quatour Ébène an der Hochschule für Musik in München, was einfach großartig ist.

Gibt es eine Epoche, die Ihnen als Quartett besonders nahesteht?

Wir sind sehr offen für alles, gehen aber im Moment ziemlich Richtung Bartók, da wir in seine Werke sehr viel Zeit und Herzblut investiert haben. Auch die englische Musik liegt uns sehr am Herzen. Das ist wirklich witzig, dass keiner von uns ursprünglich aus London kommt, wir aber alle das gleiche Interesse für diese Art der Musik verspüren. Wir spielen jetzt im Stadthaus ja auch das erste Streichquartett von Benjamin Britten, und wir finden, dass dessen Klangsprache sehr gut zu uns passt.

Sie spielen unter anderem „Poeme“ von Rebecca Clarke. Von dieser britischen Komponistin kennt man hierzulande allenfalls ihre herrlicher Viola-Sonate. Was verbirgt sich hinter dem „Poeme“?

Für Streichquartett hat Rebeca Clarke leider nicht viel komponiert. Das „Poeme“ ist nur ungefähr neun Minuten lang und dabei ziemlich polyphon gearbeitet. Es gibt viele Harmonien und Reibungen in den Stimmen; als Quartett müssen wir viel Elan aufbringen, um diese Form von Flexibilität umzusetzen. Das „Poeme“ geht ein bisschen in Richtung Jazz. Es handelt sich um ein wunderbares Stück, entstanden ist es 1926 und somit fast genau 100 Jahre alt.