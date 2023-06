Wenn sich an einem heißen Juni-Abend geschätzt 700 Fans in der Roxy-Werkhalle einfinden, muss etwas Besonderes geboten sein. Gogol Bordello ist eine amerikanische Folk-Punk-Band, die sich hierzulande rarmacht – Ulm war eine von fünf Stationen in Deutschland auf ihrer Europatour. Die New Yorker...