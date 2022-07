Die Realität der nahen Zukunft so beißend, dass sie in tröstende Melancholie verpackt sein muss: „Element of Crime“, die Poeten-Band, beginnt das Konzert in der mit knapp 1000 Besuchern gefüllten Werkhalle des Roxy mit dem Song „Gewitter“, der eine Endzeitstimmung in Berlin beschreibt. S...