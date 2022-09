Sabine Presuhn wird neue Leiterin des Einstein-Museums im „Engländer“ am Weinhof. Die 59-Jährige bestätigte entsprechende Informationen der SÜDWEST PRESSE. Demnach sei sie am Montag gewählt worden. Bereits am 1. Oktober werde sie die Stelle antreten, es fehlten noch die formelle Zustimmung ...