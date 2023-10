Wo und wann das „Albert Einstein Discovery Center“ entsteht, ist ungewiss – aber das Museum „Die Einsteins“ wird im kommenden Jahr 2024 definitiv im Haus „Engländer“ am Weinhof eröffnen. Allerdings nicht wie geplant zum 145. Geburtstag des Ulmer Nobelpreisträgers am 14. März. Und das Projekt wird teurer: um fast 400 000 Euro. Die Kostenhochrechnung beläuft sich jetzt auf rund zwei Millionen Euro, wobei die Baden-Württemberg Stiftung 600 000 Euro bezahlt.

Sabine Presuhn, die Kuratorin des Einstein-Museums, stellte am Freitagnachmittag ihre Arbeit in einer Sitzung des Kulturausschusses vor. Im „Engländer“ selbst ist bisher nur der Linoleum-Boden schwimmend verlegt, aber alle Aufträge sind vergeben, an hochkarätige Firmen: Ausstellungsarchitektur, Hardware für die Medien-Stationen, die Mediensoftware. Freilich möchte die Historikerin, dass die aufwändige, moderne Aufbereitung der Einstein-Geschichte auch wirklich fertig ist, eine Testphase durchlaufen hat, bevor das Publikum kommt. Und weil ja nun auch die Einstein-Verwandtschaft aus den USA, Israel und Großbritannien, die Exponate und Familiengeschichten zum Museum beiträgt, verlässlich eingeladen werden soll, findet die Eröffnung später statt: im Frühjahr 2024, jedenfalls noch vor dem Donaufest.