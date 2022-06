Vielleicht hat in diesem Moment die Mauer schon gebröckelt. Es war erst der 1. Oktober 1988, doch dass es nicht mehr lange weiter gehen würde mit der DDR, das spürten auch die rund 6000 Fans in der Ostberliner Werner-Seelenbinder-Halle, in der an diesem Abend Rio Reiser auftritt und den Ton-Stein...