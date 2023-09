Im Sport führen die Verbände gerne Weltranglisten, im Tennis zum Beispiel. Novak Djokovic ist derzeit die Nummer eins, weil er auf den größten Turnieren die größten Siege gefeiert hat. Und wer ist der beste oder vielleicht auch nur der berühmteste Dirigent? Das lässt sich naturgemäß sehr schwer mit einem Punktesystem ermitteln. Man könnte vielleicht aufrechnen, wer die prestigeträchtigsten Orchester leitet, wer auf den wichtigsten Festspielen auftritt, die teuersten Plattenverträge besitzt. Für einen Einsatz beim Wiener Neujahrskonzert vor einem TV-Millionenpublikum gibt’s einen Extrabonus.

Also schwierig. Man könnte auch internationale Kritiker fragen, wie es die Internet-Seite „Bachtrack“ aktuell gemacht hat: Kyrill Petrenko, der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, führt die Liste an, gefolgt von seinem Vorgänger Sir Simon Rattle, der jetzt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks übernommen hat. Unter den Top zehn – ja, leider nur Männer sind platziert – finden sich auch Herbert Blomstedt (96) und Riccardo Muti (82), schon Legenden, während Sir Antony Pappano (Chef in Rom und bald des London Symphony Orchestra) und Yannick Nézet-Séguin (Metropolitan Opera und Philadelphia Orchestra) ziemlich viel zu tun haben mit ihrer Karriere.

Logische Wahl

Lange Einleitung, kurzes Fazit: Die traditionsreiche Berliner Staatsoper Unter den Linden, die mit Daniel Barenboim einen Weltstar als Generalmusikdirektor hatte und ganz oben mit ihrer Staatskapelle mitspielen will, hat jetzt zwangsläufig Christian Thielemann verpflichtet. Der war als Top-Ten-Dirigent auf dem Markt gewesen und hatte zuletzt auch, umjubelt, als Einspringer für den erkrankten bis siechen Barenboim den „Ring des Nibelungen“ geleitet. Am Mittwoch verkündete Berlins Kultursenator Joe Chialo die Personalie. Der 64-jährige Thielemann tritt das Amt in seiner Heimatstadt zur Saison 2024/2025 an; dann endet auch sein (nicht verlängerter) Vertrag als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle.

Als die Berliner Philharmoniker 2015 einen Nachfolger für Rattle gesucht hatten, war Thielemann ein Favorit gewesen – und gescheitert. Er war der Kandidat der Traditionalisten: ein Mann des klassisch-romantischen Repertoires, der weltbeste Wagner-Dirigent, ein Strauss-Spezialist auch, ein Probenfantatiker, ein Konzerterlebnismusiker, der den dunklen deutschen Klang magisch entfalten kann, der Furtwängler und Karajan als Klassik-Götter beschwört.

Aber Thielemann pflegt auch sein Image als Nationalkonservativer, er polarisiert, er hat ein starkes Ego und bleibt kompromisslos – allerdings in der Sache, musikalisch. So gab’s immer wieder Ärger, endeten seine Chefjobs jäh, aus welchem Grund auch immer: an der Deutschen Oper Berlin, bei den Münchner Philharmonikern, in Bayreuth. Dort, auf dem Grünen Hügel, war er mal so etwas wie der Musikdirektor, bis er sich mit Katharina Wagner offenbar verkrachte. Wer aber zuletzt etwa den „Lohengrin“ dort in Bayreuth mit Thielemann gehört hat, wird den Klangzauber nicht mehr vergessen. Dieser Dirigent ist nicht immer grandios, er hat auch Launen, aber an vielen Abenden fasziniert er musikalisch selbst seine Kritiker.

Künftig werden die Thielemann-Fans verstärkt nach Berlin pilgern, in die Staatsoper. Zu einer Hochkultur-Bastion. Wie die neue Intendantin der Staatsoper Unter den Linden, die von den Bregenzer Festspielen kommende Elisabeth Sobotka, dann mit ihrem Musikdirektor zurechtkommen wird und wie sie an diesem Haus auch gegenwartsnahe, moderne Töne einschlagen kann, wird sich zeigen.