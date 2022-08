Garstig glatter glitschriger Glimmer!“, stöhnt Alberich – und gleitet nicht auf einem Riff blöde aus, als er Woglinde lüstern fangen will. Er knallt heftig in einen Swimmingpool. Derart hat noch selten ein Regisseur einen Wagnersänger gebadet. In diesem heißen Sommer nimmt Olafur Sigurdar...