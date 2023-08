Fast schien es, als hätte sich das gestrenge Festspiel-Publikum ausgesöhnt mit dem Bayreuther „Ring“, der vergangenes Jahr gnadenlos durchgefallen war. Doch als die Regie-Riege jetzt nach der „Götterdämmerung“ vor den Vorhang trat, brach ein Gewitter aus Missfallensbekundungen über sie herein, bis irgendwann die zuvor enthusiastisch gefeierten Sanges-Recken samt Dirigent solidarisch zur Hilfe eilten – so wollten sie Valentin Schwarz und sein Team nun auch nicht im Buh-Orkan stehen lassen!

Wenn es denn so einfach ist: Die musikalische Leistung top, die Inszenierung ein Flop. Auf der Haben-Seite sicherlich, dass dieses Jahr das Gesangspersonal großes Potenzial an den wichtigsten Positionen aufwies: vorneweg Catherine Fosters hochdramatische Brünnhilde, der robuste Heldentenor Andreas Schager als Siegfried mit nie erlahmender Kondition (zwischen „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ gab der Naturbursche auch noch den Parsifal!) und, als Entdeckung, der Hagen von Mika Kares als traurig-traumatisierter Finsterling.

Ihnen und fast allen anderen wurde völlig zu Recht zugejubelt, denn unter Pietari Inkinens musikalischer Leitung hat dieser „Ring“ enorme Qualität gewonnen. Seltsam genug, dass im nächsten Sommer mit Philippe Jordan schon der nächste Dirigent fürs Zentralgestirn im Festspiel-Kosmos gebucht wurde. Denn Inkinen ist ein kongenial ausbalancierender Sänger-Begleiter, der aber zwischendurch den Wagnerschen Klangbombast auch filmmusikreif, quasi im Dolby-Sound, aufbereitet.

Demgegenüber die Regie. Schwarz versucht, das im Sprechtheater gängige Mittel der Überschreibung anzuwenden auf Wagners „sonderbar mit Schmutz, Gold und Narkose durchwachsene Musik“, wie Ernst Bloch den „Ring“ einschätzte. In der eigenwilligen Erzählung kommt dabei manches an familiärem Schmutz zum Vorschein, und den Schatz dürften diesmal die unschuldigen Kinder darstellen, denen Väter und Ziehväter übel mitspielen. Als Ring könnte wiederum Hagens Schlagring durchgehen, mit dem er den Hallodri Siegfried hinterrücks killt.

Ziehsöhne werden zu Kampfmaschinen

Es geht also um Verstrickungen und Verfehlungen über Generationen, um die Dämmerstunde, die den Vätern schlägt, und um Ziehsöhne, die zu Kampfmaschinen und zu Rächern in eigener Sache heranwachsen. Es gibt bei Schwarz sogar manches zu entdecken, was Hand und Fuß hat und sich nicht nur als Jux und Tollerei abtun lässt. Aber spätestens wenn sich Brünnhilde unmotiviert mit Benzin übergießt (Streichhölzer hat sie gottseidank keine dabei) und Wotan tot im Bühnenhimmel baumelt, wenn nichts mehr zusammenpasst von den vielen unmotivierten Regie-Eingebungen, muss man konstatieren: Es bleibt beim präpotenten Allerlei.

Es muss sich etwas ändern auf dem Grünen Hügel, darin sind sich fast alle einig. In diesem Jahr erregte ein kleineres Ticket-Chaos für Unmut und verursachte – undenkbar! – für geringere Auslastung des sonst verlässlich überbuchten Hauses. Intendantin Katharina Wagner erklärte das mit internen Vergabe-Pannen, schob die Verantwortung in Richtung Geschäftsführer und gelobte Besserung. Doch der Knatsch vor den Kulissen offenbart: Bis zum 150-Jahre-Jubiläum in drei Jahren müssen Reformen her. Bis dahin muss noch der Vertrag der Urenkelin von Gründervater Richard verlängert werden, wobei die Bayerische Staatsregierung umgehend beteuerte, sich eine Leitung ohne Wagner-Stammbaum nicht vorstellen zu wollen.

Von „Exzellenz“ ist jetzt die Rede

Freistaat und womöglich auch der Bund treten dazu in Vorleistung und stocken ihre Finanzierungs-Anteile auf jeweils 37 Prozent auf, um vor allem die schwächelnde Gesellschaft der Festspiel-Freunde zu entlasten. Aber auch hier gilt: Wer zahlt, schafft an. Plötzlich ist von „Exzellenz“ die Rede, wie beim Uni-Ranking. Die Politik wird der Intendanz sicher nicht künstlerisch reinreden, fordert aber ein reibungslos funktionierendes Vorzeige-Festival mit Langzeitperspektive, als das sich der alljährliche Auftrieb für Wagnerianer seit jeher verstand.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth mahnt wiederum, die Festspiele sollten „ein Abbild unserer vielfältigen bunten Gesellschaft“ sein und „neue Publikumsschichten erschließen“. Mal sehen, wie das alles zusammenpasst.