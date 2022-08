Eigentlich hat Wotan, der Pate dieses unheilvollen Familienclans, sich ja mit großer krimineller Energie ein protziges Anwesen namens Walhall bauen lassen. Aber vielleicht sparte er an der Einrichtung, am Mobiliar. Jedenfalls kracht plötzlich ein Sessel, in den er sich im Atrium seines Hauses läs...