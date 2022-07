Viel trinken! Bei 35 Grad auf dem teils braun vertrockneten Grünen Hügel ist das Publikumspflicht. In der Königsloge des Festspielhauses, wo Ex-Kanzlerin Angela Merkel und Gatte mittig in der ersten Reihe sitzen wie je, stehen Wasserfläschchen für die Prominenz bereit. Draußen, in einem seltsa...