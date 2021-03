Ist halt vorbei“, singt die Feldmarschallin melancholisch und einsichtig. Die besseren Jahre, meint sie, und ihr Glück mit dem jungen Liebhaber Octavian. „Der Rosenkavalier“ des Richard Strauss ist auch eine Oper über die Zeit, die keiner anhalten kann. In München aber war lange überhaupt nichts vorbei gewesen, dort stand fast 50 Jahre lang Otto Schenks Inszenierung auf dem Spielplan.

Als der Gestalter Otl Aicher damals 1972 mit Himmelblau, Grasgrün und Orange den Olympischen Spielen ein heiteres Gesicht gab, baute Jürgen Rose im Nationaltheater überladenes Rokoko: Das Palais des Herrn von Faninal sah aus wie Nymphenburger Porzellan. Womit Rose und Schenk ja nur Alfred Rollers Ausstattung für den „Rosenkavalier“ der Uraufführung von 1911 restauriert hatten: Diese Oper beschwört fiktiv das 18. Jahrhundert der Kaiserin Maria Theresia, mit Silberguss überzogen und von Walzerschmäh durchtrieben.

Das Publikum hat diese Museumsoper vergöttert, Generationen von Sängerinnen, Sängern und Dirigenten staubten sie immer neu ab. Aber jetzt musste mal Schluss damit sein, sagte Intendant Nikolaus Bachler. Und verpflichtete Barrie Kosky: den Slapstick-gewieften Komödianten, der keine Opern dekonstruiert, sondern sie aus der Musik heraus mit großen Gefühlen, unterhaltend wie tiefsinnig, neu belebt – wie ihm das etwa mit den „Meistersingern“ in Bayreuth gelang.

Was macht nun Kosky mit dem „Rosenkavalier“? Auch er dreht die Zeit zurück, aber auch weiter und hält sie gerne an – für eine furiose, traumhafte wie kluge Revue über Liebe und Begehren, über Identitäten und die Vergänglichkeit. Das Publikum wird auch diese Inszenierung lieben, die einstweilen nur als Livestream zu sehen ist und am Sonntag in Koproduktion mit Arte Premiere feierte. Die Zeiger einer Standuhr also rasen übers Zifferblatt, dann tritt die Feldmarschallin aus dem Kasten heraus, und später sitzt sie auch mal, schwingend, auf dem Pendel. Es ist eine poetische Zeitreise und auch ein Spiel mit der Kunstform Oper an sich als wunderschöner Unwirklichkeit.

Verschnörkelte Kutsche

Kosky, Rufus Didwiszus (Bühne) und Victoria Behr (Kostüme) zeigen starke Bilder, und sie können auch Rokoko – aber ironisch zitiert. Der Sänger (Galeano Salas) tritt auf wie ein Kastraten-Superstar im Farinelli-Film. Mit einer pompös verschnörkelten Pferdekutsche fährt Octavian als Brautwerber direkt ans Bett von Sophie, das in einer Gemäldegalerie steht. Der Baron Ochs auf Lerchenau wird nicht in einem Wiener Beisl hereingelegt und als Schwerenöter entlarvt, sondern auf der Bühne eines Theaters: ein virtuos doppeltes Spiel.

In München singt ein grandioses, auch darstellerisch ideal besetztes Ensemble. Marlis Petersen als Feldmarschallin: noch verführerisch, schon erfahren Abschied nehmend. Samantha Hankey als verwirrend androgyner Octavian, Katharina Konradi als verstört wie herzig aufblühende Sophie. Ein Terzett: so wissend wie klangprachtvoll. Christof Fischesser als Ochs: kein derber Dorftrottel, eher ein Normalo, der’s großspurig will und dabei gehörig unter die Räder kommt; zuweilen könnte er aber auch ein jüngerer Falstaff sein. Jedenfalls ein Strauss-Belcanto vom Allerfeinsten, was Fischesser bietet.

Angesichts der Corona-Lage setzen die Münchner auf eine „Rosenkavalier“-Bearbeitung von Eberhard Kloke: reduziertes Personal, um die 50 Instrumentalisten, in einer Stärke also, wie Strauss selbst sein Orchester für die spätere „Ariade auf Naxos“ aufgestellt hatte. Und mit Klavier, was etwa das Liedhafte betont in Passagen wie „Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding“ der Feldmarschallin. Vladimir Jurowski, der designierte Generalmusikdirektor, und das Staatsorchester ließen mit transparenter, lustvoller Attacke nichts vermissen. Im Gegenteil, das hatte kammermusikalische Kompaktheit.

Der greise Engel

Dann wäre da noch ein tatteriger halbnackter Greis mit Flügeln: aus der Zeit gefallen, ein Engel und Todesbote, ein hundertjähriger Amor auch, der mit magischem Konfetti um sich wirft. Ein vergessener Papageno, der über die Bühne schlurft und dem Sänger mit einer Zauberflöte den Einsatz gibt, und der auch mal im Souffleurkasten das Libretto liest. Eine wunderbar erfundene Figur aus der Statisterie: ein närrischer Weltgeist, der am Ende die Zeit anhält, jedenfalls die Zeiger aus der Standuhr montiert, wenn Sophie und Octavian in den Himmel fliegen. Es ist ja auch zu schön.