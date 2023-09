Isidore? Ja, nach dem Geiger Isidore Cohen haben sie ihr Streichquartett benannt: Der war bis 1966 Mitglied des Juilliard Quartet gewesen und später des Beaux Arts Trios – Kammermusiklegenden. Und das Juilliard Quartet spielt bis heute, in der x-ten Besetzung, als Quartet-in-Residence an der weltberühmten New Yorker Juilliard School eine große Rolle. Das also ist die Provenienz des Isidore String Quartet: Vier junge Amerikaner aus Seattle (Washington), Santa Fe (New Mexico), Pittsburgh (Pennsylvania) und Detroit (Michigan) haben sich dort, an der Juilliard School, 2019 gefunden. Und starten jetzt eine große Karriere – denn sie haben 2022 den internationalen Streichquartett-Wettbewerb im kanadischen Banff gewonnen.

Berge und Bären bietet diese kanadische Stadt in den Rocky Mountains als Wintersportparadies. Aber es gibt eben auch viel Kultur. Später so namhafte Ensembles wie das Mandelring Quartett und das Hagen Quartett waren dort erfolgreich, Banff ist ein Sprungbrett: Zum Preis gehört, dass die Sieger auf Welttournee entsendet werden. So können sie Erfahrungen sammeln, ein neues Publikum kennenlernen – und erobern. Große europäische Konzerthäuser gehören zu den Partnern des Banff Centre, und auch die Kammermusikreihe „klassisch!“ der SÜDWEST PRESSE ist ein Gastgeber, im Stadthaus. Jugendlicher Furor, technische Virtuosität – welche Qualitäten die Banff-Gewinner haben, das demonstrierten in Ulm schon das Rolston String Quartet, das Marmen Quartet und auch das Dover Quartet begeisternd. Nun also der aktuelle Banff-Sieger, das Isidore String Quartet, das am Mittwoch kommender Woche, 13. September, 20 Uhr, im Stadthaus auftritt.

Zuvor machen Phoenix Avalon (Violine), Adrian Steele (Violine), Devin Moore (Viola) und Joshua McClendon (Violoncello) aber noch Station in der Schweiz, eingeladen vom Lucerne Festival. Dort sind nicht nur die Superstars und die großen Orchester der Klassik zu hören, sondern auch Debütanten. Und die „Isidores“ spielen neben Streichquartetten von Joseph Haydn (op. 20,2) und Felix Mendelssohn Bartholdy (op. 44,3) auch eine Uraufführung: „Forever Is Composed Of Nows“ von Arman Gushchyan. Mit demselben Konzertprogramm gastieren sie im Stadthaus – weshalb die „klassisch!“-Reihe mit dem neuen Werk des in Armenien geborenen, in Moskau aufgewachsenen und wirkenden und 2022 nach Los Angeles gezogenen Gushchyan eine veritable deutsche Erstaufführung präsentieren kann.

Lyrik von Emily Dickinson

Der Komponist hat sein Werk nach einem Gedicht der großen amerikanischen Lyrikerin Emily Dickinson (1830-1886) benannt – ins Deutsche übersetzt: „Für immer ist aus Jetzts gemacht“. Gushchyan selbst beschreibt sein Streichquartett so: „Dieses Werk ist eine Erkundung der Poetik des gegenwärtigen Augenblicks, der Art und Weise, wie wir ihn und uns selbst in ihm wahrnehmen und erleben – im Fluss der Schatten von Bedeutungen, der Energien von Gefühlen und der Empfindungen anderer Realitäten, die in Klängen und der Musik entstehen.“

Aber ob das Isidore String Quartet nun Haydn, Mendelssohn oder Gushchyan spielt – allemal sehr lebendig wollen sie die Musik interpretieren: das Alte so behandeln, als sei es neu, und das Neue, als sei es alt. Es geht ums Klassische.