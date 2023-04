Business as usual wird es bei dieser Art Karlsruhe, die am 4. Mai eröffnet, nicht geben. Natürlich werden wohl wieder an die 50 000 Besucher in die Hallen strömen, und wieder sind mehr als 200 Galerien aus 15 Ländern mit von der Partie. Aber es gibt zwei Besonderheiten. Die eine ist ein Grund ...