Große Freude für das Duo Suchtpotenzial: Ariane Müller und Julia Gámez Martín erhalten den Bayerischen Kabarettpreis (Musikpreis). Die Preisverleihung soll am 8. November in München stattfinden. „Ich war sehr emotional heute morgen“, sagt Gámez Martín am Tag der offiziellen Bekanntgabe. ...