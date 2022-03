Dicht getaktet, das alles. Am Mittwoch dirigiert sie in Stuttgart, tags darauf probt sie bereits im spanischen La Coruna. Danach geht’s nach St. Gallen, Dublin, Potsdam und São Paulo. Im Hauptjob aber ist Anja Bihlmaier seit August 2021 Chefdirigentin beim Residentie Orkest in Den Haag. Dafür ha...