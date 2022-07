Es ist die Zeit der Kirschblüten. Ein Frühlingshauch. Doch nur im Opern-Nagasaki am Japanischen Meer, in Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“, laut Libretto. Am Bodensee herrschte am Mittwoch aber Hochsommer, 33 Grad und Gewitterwarnung. Gebucht und gewünscht waren von den 7000 Zuschauern die ...