Künstler, die bereits in den vergangenen Jahren bei „Kultur auf der Straße“ in Neu-Ulm aufgetreten sind und am kommenden Wochenende wieder dabei sind, verraten, was das Besondere an der Veranstaltung ist. Und sie gewähren Einblicke in ihr Leben auf der Reise von Auftritt zu Auftritt rund um die Welt.