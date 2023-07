Songs von Billie Eilish, Metallica und The Weeknd als A-cappella-Versionen

Martin Winter ist Chorleiter des Ulmer A-cappella-Chors Choriosity. Ein Gespräch über dessen zehnjähriges Bestehen, vielschichtige Popsongs und darüber, wie ein Auftritt in New York fast am Spam-Filter gescheitert wäre.