Tourismus Kreis legt Radtouren-Broschüre neu auf

Kreis Göppingen / SWP

Zwölf touristische Radrouten gibt es inzwischen im Landkreis Göppingen, darunter auch zwei barrierefreie Touren. Um diese Touren im wahrsten Wortsinne erfahren zu können, bietet das Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur die kostenlose Broschüre „Radtouren im Landkreis Göppingen“ an, die in den Rathäusern und Tourist-Informationen der Städte und Gemeinden erhältlich ist.

Seit dieser Woche ist die dritte, erweiterte Auflage mit insgesamt 15 000 Exemplaren raus. Die Broschüre umfasst nun 72 Seiten im DIN-A5 Format. Darin werden die zwölf Radtouren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade beschrieben, mit Angaben zu Länge und Höhenprofil der Strecke sowie zu Anfahrtsmöglichkeiten mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Ersichtlich ist auch, ob es sich um eine Rund- oder Streckentour handelt und wie viel Zeit man für die Tour einplanen sollte.

Ergänzend zum Kartenmaterial, das den genauen Verlauf der Routen beschreibt, werden vor allem die Städte und Gemeinden entlang der Route vorgestellt. Der Leser erhält Wissenswertes zu Sehenswürdigkeiten, Gastronomie und Hotellerie der einzelnen Orte. Außerdem hatten die Städte und Gemeinden die Möglichkeit, den Radlern einen „Insider-Tipp“ zu geben, das heißt, ihnen ein besonderes Highlight ihres Ortes empfehlen und so die Radtour noch reizvoller machen.

Um der Auszeichnung als erster Fahrradfreundlicher Landkreis in Baden-Württemberg gerecht zu werden, baut der Stauferkreis sein Portfolio weiter aus. Aktuell werden zwei barrierefreie Radrouten im Voralbgebiet und im Oberen Filstal beschildert.

Das touristische Angebot wird durch den Radwander-Bus ergänzt. Seit Mai besteht für Radler und Wanderer wieder die Möglichkeit, mit den Linien 170 (ab Kirchheim) sowie RW 1 und RW 2 (ab Göppingen) zum Parkplatz Reußenstein zu gelangen. Die Busse fahren mit Radanhänger bis Oktober jeden Sonn- und Feiertag im Zweistundentakt, die Linie RW1/2 am Vormittag sogar im Stundentakt.

Außerdem enthält die Broschüre Infos zum Pedelec-Verleih in der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf. Der Tourismusverband bietet an rund 30 Verleih-Stationen Elektro-Räder an. Entlang der Routen befinden sich für die Radler inzwischen mehr als zehn Reparaturstationen, die die Gemeinden in Kooperation mit dem ADFC aufgestellt haben.