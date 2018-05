Fußball Jungs finden Kickercamp „echt cool“

Göppingen / Harald Betz

Fußball-Trainingslager für den von der großen Karriere träumenden Nachwuchs gibt es landauf, landab reichlich. Viele werden heute geschäftstüchtig aufgezogen: Ehemalige Profis geben ihr Wissen gegen Honorar weiter, Bundesliga-Klubs versuchen, mit ihren Marketingstrategien an der Basis zu angeln. Der Gegenentwurf ist das Kickercamp beim TB Holzheim, das in dieser Ferienwoche die kleinen Ballzauberer zwischen neun und 14 Jahren im Zeltlager auf dem Jura-Sportgelände ohne Handy, aber mit Lagerfeuer und Taschenmesser- Führerschein vor Begeisterung strahlen lässt.

„Es ist so cool, mit meinen Freunden im Zelt zu übernachten und auch die Betreuer sind echt cool“, findet der zehnjährige Hamza auf dem Weg vom Spielfeld ins Essenszelt. Richtig aufregend sei dieses Lagerleben, stimmen ihm seine Kameraden zu, nachdem sie gerade erst fußballspezifische Trainingsformen, aber auch Fangspiele auf dem grünen Rasen absolviert haben und nun eine Stärkung benötigen. Dafür haben Beate Mayer und Brigitte Seng in der Küche längst alles vorbereitet. Frühstück, Mittag- und Abendessen und in Anbetracht der Sommerhitze viel zu Trinken gehört zum Service des einwöchigen Kickercamps für die 35 Jungs, die von 16 Betreuern angeleitet und umsorgt werden. Warm gegessen wird dabei immer abends, die Klassiker heißen Spaghetti, Hamburger und Schnitzel – „ich wurde schon im Vorfeld im Supermarkt von einem Buben, der mich erkannte, gefragt, ob ich wieder Döner mache“, berichtet Beate Mayer schmunzelnd.

Viele der Nachwuchsfußballer sind zum wiederholten Mal dabei. „Das ist mein drittes Camp, mir gefällt es sehr gut“, erklärt Cassandro im Barcelona-Trikot, der in Holzheim zu Hause ist und in der E-Jugend des Turnerbundes spielt. „Wir sind aber für alle offen, es kostet auch für alle gleich“, hält Tim Gabriel fest. Der 22-jährige Student des Faches „Soziale Arbeit/Kinder- und Jugendhilfe“, der seine Praxiseinheiten im Göppinger Rupert-Mayer-Haus absolviert, hat 2015 mit einigen Mitstreitern, darunter lizenzierte Trainer, dieses Projekt ins Leben gerufen. Damals kamen 19 Teilnehmer, diesmal sind es 35, „unser Ziel sind mal 50 Kids“, so der Jugendleiter des TB Holzheim, der mit den Teilnehmern um die Wette strahlt, wenn er die leuchtenden Augen beim Singen am abendlichen Lagerfeuer oder anderen Camp-Angeboten sieht. Für alle ehrenamtlichen Helfer, die sogar Urlaubstage einbringen, gibt es ein T-Shirt und das Essen.

Am Rande des Sportgeländes sind die Zelte aufgebaut, davor hängen Schlafsäcke, Handtücher und Kleider. Vergangene Nacht blieb das Zelt der ältesten Teilnehmer leer – beim „Hike“ ging es auf eine Nachtwanderung auf einen Heininger Bauernhof mit Übernachtung unterm Sternenhimmel.

In den anderen Zelten war es schon ruhiger als in der Auftaktnacht, als mancher Schützling bei seinem ersten Zelt-Erlebnis kaum zur Ruhe fand. Tim Gabriel hat mit dem erklärten Handyverbot beste Erfahrungen gemacht: „Es tut den Kindern gut, mal eine Woche abzuschalten und sich zu unterhalten.“ Keiner der Buben scheint etwas zu vermissen, stattdessen kommen die gemeinsamen Aktivitäten riesig an – was Cassandro nochmals bestätigt: „Es ist super hier, weil wir uns viel bewegen.“