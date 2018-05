Schlägerei Jugendliche zoffen sich auf Bolzplatz

Göppingen / SWP

Die Polizei wurde am Dienstag, um kurz nach 1 Uhr von Anwohnern am alten Eisplatz in Göppingen verständigt, weil mehrere Jugendliche offenbar kurz vor einer Schlägerei standen und auch ein Messer im Spiel sei. Die Beamten trafen vor Ort auf zwei Jugendgruppen. Allerdings hatten die zwei Streithähne den Bolzplatz schon verlassen, konnten aber in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Nach ersten Angaben hatte sich ein Streit wegen eines Mädchens entflammt. Die beiden 15-Jährigen zeigen sich nicht kooperativ gegenüber der Polizei. Einer hatte ein Einhandmesser dabei, das sichergestellt wurde. Er wurde anschließend den Eltern überstellt. Die Polizei in Göppingen hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.